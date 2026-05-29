Уголовное дело заведут из-за разрушающегося мемориала в Карелии

В поселке Кааламо на глазах рассыпается братская могила, местные жители пытаются своими силами ее сохранить

Разрушающийся мемориал защитникам Родины в Сортавальском округе может стать уголовным делом. Руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил завести дело после появления информации о ненадлежащем содержании мемориала в поселке Кааламо.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что люди забили тревогу из-за состояния братской могилы и пытаются своими силами спасти мемориал от разрушения. К решению проблемы подключился Народный фронт. Постамент разрушается, на нем образовались трещины, облицовка осыпается, ограждение повреждено, прилегающая территория не благоустроена. При этом в 2025 году чиновники заявляли о планах по ремонту братской могилы.

Карельский следком организовал проверку. Бастрыкин же поручил возбудить уголовное дело, доложить о ходе и результатах расследования, принимаемых мерах по организации ремонта памятного объекта.