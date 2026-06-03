Липовые торги закончились плачевно для жителя Петрозаводска

Мужчина из карельской столицы потерял больше 200 тысяч рублей из-за действий аферистов

Фото "Петрозаводск говорит"

В полицию Петрозаводска обратился 52-летний мужчина. Горожанин рассказал о том, что стал жертвой мошенников и лишился денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он увидел объявление о том, что он, как гражданин России, имеет право на доход от добычи природных ресурсов. После перехода на сайт ему позвонил некий финансовый аналитик и предложил участвовать в биржевых торгах. Мужчина под его руководством зарегистрировал свой торговый счет и начал переводить туда деньги, надеясь получить прибыль. Ему даже позволили вывести 2900 рублей. Однако вскоре счет оказался заблокирован. Для его восстановления требовалось перевести 100 тысяч рублей, что горожанин и сделал. Впрочем, вскоре он понял, что общался со злодеями. Ущерб составил 209 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в Карелии растет напряженность на рынке труда.