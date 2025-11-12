Ученые выяснили, где любит жить северный олень в Карелии

Учёные Карельского научного центра РАН провели исследование и определили фактор, влияющий на выбор местообитания лесного северного оленя в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе научного центра.

Животные выбирают малозатронутые деятельностью человека леса, болота и берега озёр. Лесной северный олень избегает вырубок, где возрастает угроза нападения хищников и мало корма.

Участницами исследования стали три самки. Зоологи изучили их перемещения за три года.

«Результаты показали, что в течение всего года олени проводили в малонарушенных лесах более трети времени, даже несмотря на небольшую долю таких местообитаний на изучаемом участке»,

— такие данные приводят учёные.

Лесной северный олень занесён в Красные книги Республики Карелия и Российской Федерации. Для сохранения вида необходимо создание новых особо охраняемых природных территорий или особо защитных участков леса.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о петиции за сохранение дома северного оленя и лесов Карелии.