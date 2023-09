Ученые назвали два витамина, провоцирующие развитие рака

Специалисты Каролинского университета в Швеции установили, что слишком большое количество витаминов Е и C может привести к возникновению рака легких. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation.

Повышенное содержание этих витаминов приводит к росту новых кровеносных сосудов в опухолях. Раковые клетки получают хорошее кровоснабжение, много кислорода и начинают расти. Исследования влияния антиоксидантов проводили на грызунах.

Оказалось, что скорость роста опухоли прямо пропорциональна увеличению дозы антиоксидантов. Это указывает на опасность чрезмерного потребления этих витаминов как с пищей, так и в составе БАДов. // фото: Ri_Ya/ pixabay.com