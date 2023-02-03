Участников СВО реабилитируют в Госпитале для ветеранов войн

Участникам спецоперации помогают восстановиться в Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске. Два реабилитационных отделения создали в стационаре, сообщил глава РК Артур Парфенчиков.

- Помогаем нашим ребятам - участникам СВО - вернуться к обычной жизни,

- отметил он.

С бойцами занимается бригада специалистов – психиатр, кардиолог, невролог, терапевт, травматолог-ортопед, инструктор по лечебной физкультуре, другие врачи.

Условия в госпитале постепенно улучшают, делают ремонт помещений. В текущем году планируют дооснастить больницу современным оборудованием для реабилитации. // фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте