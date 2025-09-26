Участник СВО из Карелии рассказал об использовании дронов на фронте

В 2022 году Владимир Симон из Костомукши оставил должность начальника отдела систем управления технологическим оборудованием на «Карельском окатыше» и ушел на спецоперацию по мобилизации. В учебном центре в Сертолово из новобранцев сформировали Карельский батальон - почти 75% личного состава были земляками Владимира.

На фронте Владимир служил пулеметчиком, но, по словам военнослужащего, там каждый поневоле становился экспертом в области беспилотников.

«Не могу сказать, что противник нас опережал в плане использования БПЛА. У нас тоже были свои «Орланы», а корпуса ДНР давно использовали дроны в боевых целях. Я бы отметил масштаб использования дронов. В 2023 году Украина в этом плане точно была впереди — в гибкости их использования. У противника созданы отдельные войска, специализирующиеся на БПЛА. А это, соответственно, предполагает специфическое применение и обучение - все централизовано».

Как рассказал Владимир, поначалу учились и у противника. Наблюдали за их действиями, анализировали их поведение и методы наблюдения за нами. На основе анализа их действий решали, как им противодействовать.

