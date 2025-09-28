У россиян с опасными болезнями отберут водительские права

У водителей, которых выявят опасные заболевания, будут отзывать права. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Госдумы.

Граждане могут лишиться водительских прав с 1 марта 2027 года. Вернуть они их смогут после лечения и прохождения строгой медкомиссии. Но при хронических заболеваниях, например, шизофрении управлять транспортом нельзя будет всегда.

«Если вылечиться, то да, но скорее это хронические заболевания — от них вылечиться сложно», - поделился мнением глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Восстанавливать ли права алкоголику, будет решать комиссия. Если человек долго находится в ремиссии, то скорее всего сможет сесть за руль, но будет проводиться серьезное медосвидетельствование, и по ее решению можно будет вернуть водительское удостоверение.