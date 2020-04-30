Три человека умерли за сутки от пневмонии в Карелии

За последние сутки в Карелии увеличилось количество жертв внебольничной пневмонии. Умерли еще три пациента. Это мужчина и две женщины - все они старше 65 лет. У пациентов имелись сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, сообщил глава РК Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, тест на коронавирус у умерших был отрицательным.

Всего с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 265 пациентов. 38 больных умерли.

Всем пациентам с пневмонией проводится тест на Covid-19. В большинстве случаев также проводится компьютерная томография.