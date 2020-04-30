30 апреля 2020, 13:12
Три человека умерли за сутки от пневмонии в Карелии
С начала месяца внебольничная пневмония унесла жизни 38 жителей республики
За последние сутки в Карелии увеличилось количество жертв внебольничной пневмонии. Умерли еще три пациента. Это мужчина и две женщины - все они старше 65 лет. У пациентов имелись сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, сообщил глава РК Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, тест на коронавирус у умерших был отрицательным.
Всего с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 265 пациентов. 38 больных умерли.
Всем пациентам с пневмонией проводится тест на Covid-19. В большинстве случаев также проводится компьютерная томография.