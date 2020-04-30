Житель Карелии ограбил женщину на пустынной улице

Сотрудники уголовного розыска Кеми установили подозреваемого в грабеже.

В ОМВД России по Кемскому району поступило заявление от 57-летней жительницы Рабочеостровска. Она указала, что возвращалась поздним вечером домой из гостей. На улице к ней подбежал мужчина, выхватил из рук телефон и скрылся. Приметы она описать не смогла, ущерб от потери гаджета оценила в 3500 рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 27-летний местный житель. В своем объяснении мужчина разъяснил, что увидел одиноко идущую женщину. Поблизости не было свидетелей, поэтому он воспользовался ситуацией для совершения грабежа. Похищенный телефон использовал для звонков, пока тот не перестал работать.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.