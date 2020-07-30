Трассу «Кола» снова перекроют на два часа

В пятницу, 31 июля, с 8:50 до 10:50 на 236-м километре трассы «Кола» рядом с городом Лодейное Поле будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Остановка движения будет вызвана разводом моста через реку Свирь. В это время вниз по реке пройдет яхта «Луга».

Автомобилистов просят выстраивать свой график с учетом данной информации, а также соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков.