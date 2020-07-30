30 июля 2020, 18:46
Соцсеть «ВКонтакте» запустила новую функцию для всех пользователей
Юзеры самой популярной соцсети России смогут совершать покупки прямо в ней
В соцсети «ВКонтакте» открыт новый раздел «Покупки». Он доступен пользователям мобильного приложения во вкладке «Сервисы». Об этом сообщает «Российская газета».
Новый раздел представляет из себя ленту с фото, видео, а также статьями о различных товарах. Пользователи смогут тут же их приобрести. Сейчас в разделе представлены товары с AliExpress вместе с контентом от блогеров, которые описывают товары, выкладывают фото и видео вместе со ссылками на ту или иную вещь.
В будущем в «Покупках» появятся и другие продавцы, которые захотят продвигать свою продукцию через «ВКонтакте».