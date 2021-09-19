Трассу «Кола» перекроют на два часа в понедельник

Трасса «Кола» будет перекрыта на два часа в понедельник, 20 сентября. Это случится на 236-м километре магистрали в Ленинградской области.

Как сообщает Упрдор «Северо-Запад», с 11:10 до 13:10 будет осуществлена разводка моста через Свирь. В это время по реке пройдет яхта «Барон Брамбеус». Движение полностью остановится.

Отметим, что мост у Лодейного Поля должны были развести еще сегодня, однако, судно задержалось, в связи с этим мероприятие перенесено на завтра. Фото pixabay.com/pedrofigueras