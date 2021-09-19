Москва готовится к сильнейшему за 73 года ливню

В понедельник в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. Такого дождя в российской столице не было более 73 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости.

Метеорологи ожидают 16-21 миллиметра дождя. Сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) наблюдали после 1948 года лишь дважды - в 1952 и 1959 годах.

Помимо этого, в Москве завтра будет дуть сильный ветер, а температура воздуха не превысит плюс 5-7 градусов. Такая погода соответствует середине октября, отметил синоптик. Фото pixabay.com/PublicDomainPictures