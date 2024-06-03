Транспортная реформа в Петрозаводске обернулась скандалом

Текст, фото: Антонина Кябелева

3 июня 2024 года состоялось заседание Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии, которое определило ближайшее будущее транспортной реформы в Петрозаводске, стартовавшей в июне 2023 года.

Тогда в карельской столице на маршрутах № 5,14 и 29 появились современные автобусы гатчинской компании ООО «Транс-Балт». Компания стала работать по регулируемым тарифам, подразумевающим выполнение муниципального заказа за определенную сумму. Прежние автоперевозчики, работавшие на этих маршрутах, попытались оспорить решение петрозаводской администрации в суде.

В 2023 году Петрозаводский городской суд встал на сторону шести транспортных компаний – ООО «Автосити», ООО «АТП-2», ООО «АТП-3», ООО «АТП-4 Тосноавто», ООО «АТП» и ООО «Транспортная компания», которые добивались отмены документа планирования регулярных перевозок.

Этот документ определял порядок перехода конкретных автобусных маршрутов с нерегулируемых на регулируемые тарифы. Но в конце 2023 года Верховный суд Карелии вернул дело на новое рассмотрение. К шести компаниям, оспаривающим документ планирования регулярных перевозок, присоединился еще один административный истец – ООО ТК «Паллада».

22 февраля 2024 года судья Петрозаводского городского суда Анна Нуриева удовлетворила иск транспортных компаний, признав недействующим документ планирования регулярных перевозок в части, касающейся отмены некоторых маршрутов и перевода других маршрутов с нерегулирумых на регулируемые тарифы. Это решение попытались обжаловать петрозаводская администрация и прокуратура. Верховный суд Карелии вновь выслушали доводы как одной, так и другой стороны.

В 2021 году городская администрация продлила транспортным компаниям на пять лет свидетельства, позволяющие работать на городских маршрутах. Срок действия свидетельств истекал только в августе 2026 года. Раньше, чтобы перейти с нерегулируемого на регулируемый тариф, муниципальной власти было достаточно предупредить перевозчиков за 180 дней. Однако в 2022 году федеральное законодательство изменилось, и органы местного самоуправления обязали согласовывать изменение маршрута с компаниями, имеющими действующее свидетельство.

Необходимости получать согласие у перевозчиков петрозаводская администрация могла бы избежать, если бы вовремя, до момента продления свидетельств, приняла документ планирования, в котором были предусмотрены изменения в работе городского транспорта. Логика проста: бизнес должен заранее понимать «правила игры», чтобы планировать свою деятельность.

Однако администрация Петрозаводска не стала согласовывать с перевозчиками переход на регулируемые маршруты, ограничившись лишь сообщением о своих планах по проведению конкурса на трех городских маршрутах. Представитель городской администрации Елена Аникина сказала, что в мэрию поступало много жалоб на работу транспортных компаний. Председательствующий судья Олег Данилов поинтересовался, направлялись ли в транспортные компании юридически оформленные претензии со стороны администрации? Аникина ответила отрицательно.

«Каким образом перевозчик может наказать своих сотрудников, когда отсутствуют официальные жалобы?»

- поинтересовался Данилов.

На вопрос, почему не были аннулированы свидетельства у перевозчиков, на работу которых часто жаловались граждане, Аникина сказала: «Так мы не можем». Она объяснила, что для этого «не было оснований». В общем жалобы от граждан есть, а оснований наказать перевозчиков нет. Очевидно, что в суде подобная позиция звучала крайне неубедительно.

Представитель интересов транспортных компаний Ольга Лобаго отметила, что конкурс на осуществление перевозок по регулируемым маршрутам длился всего 10 дней. За это время, продолжила она, невозможно было приобрести 69 автобусов и выкрасить их в бело-голубой цвет, как предписывалось условиями конкурса. Относительно поступающих претензий от граждан она сказала, что даже те жалобы, которые представлены в материалах дела, не подходят под нарушения, определенные социальным стандартом транспортного обслуживания населения в Петрозаводске.

Определение коллегии Верховного суда Карелии было предсказуемым. Решение Петрозаводского городского суда было оставлено в силе. Другими словами, транспортные компании фактически вернули себе право работать на маршрутах № 5,14 и 29.

Как это решение изменит работу общественного транспорта? Лобаго рассказала, что в Арбитражном суде Карелии теперь можно возобновить рассмотрение заявления транспортных компаний о признании незаконными приказов городской администрации, прекративших действие свидетельств по маршрутам № 5,14 и 29. По ее словам, автотранспортные компании готовы возобновить работу на этих маршрутах.

Окончание судебного спора между транспортными компаниями и петрозаводской администрацией, по сути, означает полное фиаско затеянной в городе транспортной реформы.

С ООО «Транс-Балт» контракт был продлен до конца июня 2024 года. Скорее всего компания доработает в Петрозаводске до конца июня, а затем будет вынуждена свернуть свою деятельность в регионе, где у чиновников не хватает профессионализма даже грамотно организовать конкурс, не нарушая законодательства.

Гражданам, уже привыкшим к комфорту современного транспорта, вновь придется пересесть в потрепанные машины, работающие по графику, известному только водителям. Особенно больно это ударит по жителям отдаленных районов карельской столицы. К сожалению, это та цена, которую все нам приходится платить за низкое качество управления и городом, и республикой.