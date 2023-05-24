Теплый летний денек ждет сегодня жителей Карелии

Сегодня, 24 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений слабый, на севере умеренный. Температура воздуха +19, +24°С, у водоемов +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +22, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +22, преимущественно ясно.

В Сортавале до +21, ясно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com