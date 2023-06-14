Теплый летний день ждет сегодня жителей Карелии

Сегодня, 14 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха +21, +23°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, днем на юге юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, преимущественно ясно.

В Сегеже до +23, преимущественно ясно.

В Сортавале до +24, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»