14 июня 2023, 06:30
Теплый летний день ждет сегодня жителей Карелии
Дождей в республике 14 июня синоптики не ждут
Сегодня, 14 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха +21, +23°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, днем на юге юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20, +25°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, преимущественно ясно.
В Сегеже до +23, преимущественно ясно.
В Сортавале до +24, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»