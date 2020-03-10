10 марта 2020, 11:23
Тело мужчины обнаружили на кладбище в Петрозаводске 8 марта
Следователи организовали проверку по факту произошедшего на Зарецком кладбище
На Зарецком кладбище в Петрозаводске на сосне 8 марта было обнаружено тело мужчины. О личности мужчины пока ничего не сообщается.
Следственный комитет по Карелии проводит проверку.
Ранее утром 9 марта на улице Пирогова в подсобном помещении пекарни было найдено тело 36-летнего жителя Петрозаводска. Сообщалось, что смерть носит криминальный характер. Подробнее - здесь.