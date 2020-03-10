Мужчина попался на попытке угона автомобиля у пенсионерки

61-летняя петрозаводчанка была неприятно удивлена, когда обнаружила, что кто-то пытался угнать ее автомобиль. О произошедшем она заявила в полицию Петрозаводска.

Под подозрением оказался 39-летний мужчина, который ранее интересовался покупкой машины у потерпевшей. По сообщению МВД, в конце февраля он решил самовольно перепарковать машину.

Подозреваемый вскрыл авто и попробовал завести двигатель соединением проводов. Но у горе-угонщика ничего не вышло, и он покинул место преступления.

Между тем по факту попытки угона возбуждено уголовное дело.