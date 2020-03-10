10 марта 2020, 11:15
Мужчина попался на попытке угона автомобиля у пенсионерки
В полиции столицы Карелии возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины по факту попытки угона
61-летняя петрозаводчанка была неприятно удивлена, когда обнаружила, что кто-то пытался угнать ее автомобиль. О произошедшем она заявила в полицию Петрозаводска.
Под подозрением оказался 39-летний мужчина, который ранее интересовался покупкой машины у потерпевшей. По сообщению МВД, в конце февраля он решил самовольно перепарковать машину.
Подозреваемый вскрыл авто и попробовал завести двигатель соединением проводов. Но у горе-угонщика ничего не вышло, и он покинул место преступления.
Между тем по факту попытки угона возбуждено уголовное дело.