Свалку бытовых отходов ликвидировали в центре Петрозаводска

Ликвидирована свалка бытовых отходов, образовавшаяся в районе домов №1 и №3 по улице Свердлова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Ранее в администрацию города поступило множество жалоб жителей на этот объект. Спецтехника не могла подъехать к мусорным контейнерам из-за последствий снегопада. Основную опасность для тяжелых машин представлял участок дороги со спуском, принадлежащий КарНЦ РАН.

По договоренности с мэрией города компания «ТехРент» очистила подъезд к контейнерам через дворы на безвозмездной основе. Также дорогу обработали противогололедными материалами.

В итоге сегодня техника смогла проехать к мусорным бакам и ликвидировать образовавшуюся свалку. Фото мэрии Петрозаводска