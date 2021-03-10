Назначен новый директор школы №25 Петрозаводска

В Петрозаводске определен новый директор средней школы №25. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Комиссия получила документы от пяти претендентов на замещение вакантной должности. В итоге победителем конкурса была признана Эльвира Тихонова. Она и возглавит школу.

Как рассказали в мэрии, Эльвира Тихонова в 1986 году окончила Карельский государственный педагогический институт, имеет квалификацию «Учитель начальных классов» и «Учитель-сурдопедагог». В 2012 году получила звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Трудовой стаж нового директора по основной специальности составляет более 27 лет, 15 из них - преподавательская деятельность в средней школе №25. С 2013 по 2019 годы в этом же учреждении Эльвира Тихонова занимала должность заместителя директора. Фото yandex.net