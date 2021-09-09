Существенных осадков в Карелии завтра не ожидается

Завтра, 10 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6°С, днем +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на юге республики небольшой, местами умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7°С, в воздухе и на почве местами заморозки до -1°С, днем +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/rihaij