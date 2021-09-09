Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 16

Сегодня, 9 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +11, +16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +16, переменная облачность, вечером сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/congerdesign