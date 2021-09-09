09 сентября 2021, 07:00
Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 16
Синоптики обещают кратковременные дожди в республике
Сегодня, 9 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14, +16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +11, +16°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +16, переменная облачность, вечером сильный дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/congerdesign