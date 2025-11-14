Студентка ПетрГУ поучаствовала в Международной школе в Москве

В Москве прошла Международная школа БРИКС для студентов, на которой они обсуждали мировую политику. Ученицей такого проекта стала студентка ПетрГУ Алина Дмитриева, делится пресс-служба университета.

Школа прошла с 28 октября по 1 ноября и собрала более 100 молодых исследователей, дипломатов, предпринимателей и журналистов из 38 стран. Ученики обсуждали мировую политику, экономику, а также обменивались опытом и идеями. Кроме этого, лекции прочитали и провели мастер-классы опытные эксперты.

Алина Дмитриева поделилась, что это был очень интересный и полезный опыт. ПетрГУ благодарит организаторов проекта.