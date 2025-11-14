14 ноября 2025, 17:20
Студентка ПетрГУ поучаствовала в Международной школе в Москве
Студентка ПетрГУ приехала в Москву, чтобы пройти обучение в Международной школе БРИКС
Фото: пресс-служба ПетрГУ
В Москве прошла Международная школа БРИКС для студентов, на которой они обсуждали мировую политику. Ученицей такого проекта стала студентка ПетрГУ Алина Дмитриева, делится пресс-служба университета.
Школа прошла с 28 октября по 1 ноября и собрала более 100 молодых исследователей, дипломатов, предпринимателей и журналистов из 38 стран. Ученики обсуждали мировую политику, экономику, а также обменивались опытом и идеями. Кроме этого, лекции прочитали и провели мастер-классы опытные эксперты.
Алина Дмитриева поделилась, что это был очень интересный и полезный опыт. ПетрГУ благодарит организаторов проекта.