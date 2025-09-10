10 сентября 2025, 09:23
Студент из Карелии отдал мошенникам полтора миллиона рублей
Стражи порядка Кондопоги устанавливают обстоятельства дистанционного мошенничества
Фото: МВД по РК
В полицию Кондопоги обратился 19-летний студент. Он рассказал о том, что отдал мошенникам полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Как пояснил потерпевший, сначала ему сообщили о том, что его телефонный номер заблокируют, если он не предоставит личную информацию. Потом позвонили якобы с портала госуслуг и рассказали о взломе аккаунта и странном переводе.
Чтобы обезопасить свои деньги, молодой человек перевел их на некий безопасный счет, а потом занял у родственников и добавил денег мошенникам.
По заявлению студента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
