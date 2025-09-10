Студент из Карелии отдал мошенникам полтора миллиона рублей

В полицию Кондопоги обратился 19-летний студент. Он рассказал о том, что отдал мошенникам полтора миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, сначала ему сообщили о том, что его телефонный номер заблокируют, если он не предоставит личную информацию. Потом позвонили якобы с портала госуслуг и рассказали о взломе аккаунта и странном переводе.

Чтобы обезопасить свои деньги, молодой человек перевел их на некий безопасный счет, а потом занял у родственников и добавил денег мошенникам.

По заявлению студента проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

