Мужчина заплутал в лесу в Карелии

Во вторник, 9 сентября, в Кондопожском районе в лесу заблудился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

По данным источника, 66-летний пенсионер отправился в лес из дачного поселка, чтобы пособирать грибы. Самостоятельно вернуться назад он не смог.

За пару часов спасатели нашли мужчину и вывели его из леса. В медицинской помощи грибник не нуждался.

