04 сентября 2025, 09:47
Происшествия

Страшный пожар бушевал на юге Карелии

Частная баня горела 3 сентября в деревне Койриноя
Пожарная машина
Фото МЧС по РК

Вечером 3 сентября в деревне Койриноя произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 21:35. На место выехали четыре единицы техники и 14 специалистов. Выяснилось, что горела частная баня.

В результате инцидента баня повреждена на площади 45 квадратных метров. Значительные повреждения также получила находящаяся рядом хозпостройка. Причина ЧП выясняется.

Напомним, в Костомукше 2 сентября также полыхала хозпостройка.

