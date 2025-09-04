Страшный пожар бушевал на юге Карелии

Вечером 3 сентября в деревне Койриноя произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 21:35. На место выехали четыре единицы техники и 14 специалистов. Выяснилось, что горела частная баня.

В результате инцидента баня повреждена на площади 45 квадратных метров. Значительные повреждения также получила находящаяся рядом хозпостройка. Причина ЧП выясняется.

Напомним, в Костомукше 2 сентября также полыхала хозпостройка.