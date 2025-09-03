03 сентября 2025, 16:46
Хозпостройка полыхала в Карелии
Пожарные Костомукши были подняты по тревоге утром 2 сентября
Фото МЧС по РК
Утром 2 сентября в Костомукше произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, в 9:18 поступил сигнал о возгорании хозпостройки на шоссе Горняков. На месте работали три единицы техники и 11 специалистов. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем.
В результате инцидента были повреждены стены и кровля конструкции. Причина случившегося устанавливается.
Напомним, в тот же день в Костомукше сгорел микроавтобус.