03 сентября 2025, 16:46
Происшествия

Хозпостройка полыхала в Карелии

Пожарные Костомукши были подняты по тревоге утром 2 сентября
Пожарные в огне
Фото МЧС по РК

Утром 2 сентября в Костомукше произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, в 9:18 поступил сигнал о возгорании хозпостройки на шоссе Горняков. На месте работали три единицы техники и 11 специалистов. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем.

В результате инцидента были повреждены стены и кровля конструкции. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, в тот же день в Костомукше сгорел микроавтобус.

