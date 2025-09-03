Хозпостройка полыхала в Карелии

Утром 2 сентября в Костомукше произошел серьезный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, в 9:18 поступил сигнал о возгорании хозпостройки на шоссе Горняков. На месте работали три единицы техники и 11 специалистов. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем.

В результате инцидента были повреждены стены и кровля конструкции. Причина случившегося устанавливается.

Напомним, в тот же день в Костомукше сгорел микроавтобус.