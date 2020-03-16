Страховой агент в Петрозаводске присвоила более одного миллиона рублей

Страховой агент из Петрозаводска стала фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате.

Как сообщает пресс-служба МВД по Карелии, менеджер филиала крупной страховой компании с 2016 по 2017 год присвоила крупную сумму.

Как предполагают следователи, 37-летняя петрозаводчанка принимала от клиентов взносы и оформляла страховые полисы. Однако деньги в бухгалтерию не передавала. Менеджер либо скрывала факты оформления документов, либо вносила в базу недостоверные сведения.

По такой схеме ей удалось оформить более 200 договоров страхования. В общем итоге ей удалось незаконно заработать более 1 100 000 рублей. Материалы уголовного дела направлены в суд.