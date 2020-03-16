Построенные в Карелии дома для переселенцев привели к уголовному делу

Следком по Карелии расследует уголовное дело по факту мошенничества, связанного приобретением муниципального жилья.

По версии следователей, с 2014 года по 2015 год индивидуальные предприниматели возвели многоквартирные дома в Беломорске и Беломорском районе. Квартиры приобрела администрация района в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного фонда. Однако новые владельцы стали жаловаться на состояние жилья.

Проверка технического состояния построенного жилья признала дома аварийными. Также было установлено, что при строительстве были допущены грубые нарушения строительных норм и правил. Причиненный ущерб превысил 40 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили после проверки, проведенной прокуратурой. Расследование продолжается.