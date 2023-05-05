Столбики термометров в Карелии опустятся до минус 10 градусов

Завтра, 6 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, на севере местами до -10°С, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -8, днем до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -2, днем до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -1, днем до +6, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com