Столбик термометра в субботу доберется до плюс 30 градусов

Июньские температуры воздуха продолжают расти. По сообщению карельского Гидрометцентра, 19 июня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться.

В субботу в Карелии переменная облачность. Ночью по северным районам местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, на севере западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28, по южным районам местами до +30.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +22;

В Кондопоге ночью +16, днем +27;

В Медвежьегорске ночью +16, днем +27;

В Олонце ночью +12, днем +28;

В Пудоже ночью +13, днем +28;

В Сегеже ночью +15, днем +25;

В Сортавале ночью +13, днем +27;

В Суоярви ночью +15, днем +26.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение из-за надвигающейся на Карелию жары. Аномальные температуры ожидаются в период с 19 по 24 июня. (фото «Петрозаводск говорит»)