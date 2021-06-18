Столбик термометра в субботу доберется до плюс 30 градусов
Июньские температуры воздуха продолжают расти. По сообщению карельского Гидрометцентра, 19 июня в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18, днем +27, +29. Атмосферное давление будет мало меняться.
В субботу в Карелии переменная облачность. Ночью по северным районам местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, на севере западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28, по южным районам местами до +30.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +11, днем +22;
В Кондопоге ночью +16, днем +27;
В Медвежьегорске ночью +16, днем +27;
В Олонце ночью +12, днем +28;
В Пудоже ночью +13, днем +28;
В Сегеже ночью +15, днем +25;
В Сортавале ночью +13, днем +27;
В Суоярви ночью +15, днем +26.
Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение из-за надвигающейся на Карелию жары. Аномальные температуры ожидаются в период с 19 по 24 июня. (фото «Петрозаводск говорит»)