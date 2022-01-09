Стоимость ОСАГО в России взлетела с 9 января

С воскресенья, 9 января, в России ввели новую систему расчета стоимости полисов ОСАГО. Об этом напоминает Центробанк РФ на своем официальном сайте.

В частности, верхнюю границу тарифного коридора повысили на 10 процентов, а цену полиса поставили в зависимость от поведения автомобилиста на дороге.

- Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность, - сказано в сообщении регулятора.

На итоговую стоимость ОСАГО также повлияют коэффициенты субъекта РФ.

Их во многих регионах тоже повысили, порой рост составил более трети. // Фото: Pexels / Pixabay.com