Получателей пенсий и соцвыплат с 10 января ждет неприятный сюрприз

Россиянам, которые получают пенсии либо иные социальные выплаты, стоит подготовиться к росту цен. Так считают финансовые аналитики, пишет avia.pro.

В частности, эксперт «Альпари» Анна Бодрова предупредила, что очередное ослабление рубля произойдет совсем скоро. Вслед за этим девальвируются и пенсии, другие соцвыплаты.

Цены на нефть не такие уж высокие, объясняют эксперты, а страховые пенсии по старости увеличили с января. Впереди и другие индексации, на них властям придется искать средства.

Аналитик подчеркнула, что пенсии с января увеличили всего на 5,9 процента, а уровень инфляции сейчас выше 8 процентов. Так что можно сделать вывод: реальный размер пенсий продолжает снижаться.

Аналитики предупреждают, что с 10 января в России начнется новый виток роста цен на продукты в супермаркетах, это больно ударит по россиянам, живущим на социальные выплаты. // Фото – NomeVisualizzato/Pixabay.com