Круглосуточная сеть государственных аптек может появиться в России

Сеть государственных аптек могут создать в регионах России. Сделать это предложил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что такие аптеки будут работать 24 часа в сутки. Кроме того, цены в них и ассортимент лекарств станет контролировать государство.

По мнению председателя российского парламента, это позволить избежать необоснованного роста стоимости препаратов.