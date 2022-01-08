08 января 2022, 19:05
Круглосуточная сеть государственных аптек может появиться в России
Спикер российского парламента Вячеслав Володин выступил с очередной инициативой
Сеть государственных аптек могут создать в регионах России. Сделать это предложил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он пояснил, что такие аптеки будут работать 24 часа в сутки. Кроме того, цены в них и ассортимент лекарств станет контролировать государство.
По мнению председателя российского парламента, это позволить избежать необоснованного роста стоимости препаратов.
- Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных - лекарства порой необходимы и ночью, - заявил он. // Фото: HeungSoon/Pixabay.com