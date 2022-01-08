Смертность от ковида в России второй день подряд оказалась меньше 800

В России уже второй день подряд выявляют более 16 тысяч новых заразившихся ковидом. Смертность же от коронавируса за этот период держится ниже планки в 800 летальных исходов в течение суток, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки зафиксировали 16 568 новых случаев заражения. Это немного меньше, чем выявили накануне - 16 735 инфицированных.

Два дня назад, то есть 6 января, зарегистрировали минимум после 17 июня, то есть 15 316 новых заразившихся за сутки.

Общее количество подтвержденных случаев заражения на 8 января достигло 10 634 603.

За прошедшие 24 часа умерли от коронавируса 796 человек. Таким образом, смертность два дня подряд не достигает 800.

Всего с момента начала эпидемии в России зарегистрировали 315 400 смертельных случаев. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay.com