Паспорт в России будут оформлять всего за 5 дней

Оформление паспорта в Российской Федерации будет занимать пять дней с 1 июля наступившего года. Положение об этом есть в приказе МВД России, передает РИА Новости.

Нововведение коснется не только бумажного паспорта, но и этого документа с электронным носителем.

Сейчас, согласно действующим нормам, паспорт, в случае подачи необходимых документов по месту жительства, оформляется за десять дней. Во всех остальных случаях закон отводит на эту процедуру 30 суток.

Также стало известно, что бумажный паспорт будут аннулировать после выдачи цифрового. // Фото: vmo24.ru