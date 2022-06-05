Стартовал всероссийский эко-флешмоб

В России в День эколога, 5 июня, в рамках марафона зеленых дел дан старт флешмобу «Природа в объективе. 5 кадров 5 июня» в формате гражданской науки. К участию акции приглашаются юные жители республики в возрасте от 5 до 18 лет. Они могут запечатлеть:

мой фото-гербарий: сфотографировать листья, цветы или любое дикорастущее растение, уточнив в описании, как близко от него находятся жилые дома, теплотрассы, при возможности, отметить координаты;

мой фото-дендрарий: сфотографировать возрастные деревья, определить его вид, придумать/описать интересную легенду про дерево, измерить окружность ствола, сфотографироваться на фоне дерева;

моя фото-птичка: сфотографировать любую птицу (группу птиц), распознать ее и приложить свое описание вида и птицы, особенности повадок и поведения;

моя фото-дружба: сфотографировать домашнего питомца и сделать с ним селфи;

мой фото мир: сфотографировать любое природное явление – облака, небо, пейзаж, реку, озеро – без человека и также сделать селфи.

Публикации с отчетными материалами следует разместить в сообществах образовательных организаций и на личных страницах обучающихся в соцсетях с обязательным указанием хештегов: #МарафонЗеленыхДел #ПриродаВобъективе #ДеньЭколога #РегионУчастника.