В четырех районах Петрозаводска подключат горячую воду

Петрозаводская ТЭЦ сообщила о завершении плановых работ на централизованных сетях горячего водоснабжения.

По сообщению пресс-службы организации, в воскресенье, 5 июня, с 12.00 в столице Карелии начнется подключение горячего водоснабжения домов в районах Сулажгора, Октябрьский, Центр, Первомайский.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, за последние сутки в городе зафиксировано два аварийных отключения горячей воды, одно из них уже устранено. Фото: istockphoto.