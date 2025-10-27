Стартовал приём заявок на премию «Служение»

22 октября дан официальный старт III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным.

В этом году утверждены 10 номинаций. Среди них как традиционные — «Развитие территории — благополучие жителей» и «Инициатива каждого — общий успех», так и две новые: «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».

Премия позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления»,

— отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

Это возможность показать всей стране практики, которые помогут сделать свой муниципалитет лучше, и выразить благодарность тем, кто служит своей малой родине и людям»,

- подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Муниципальная служба — это не просто работа, это настоящая миссия. Миссия служения людям, своей малой Родине, направленная на то, чтобы жизнь наших сограждан становилась лучше и комфортнее»,

- сказал Руслан Кухарук, также сопредседатель ВАРМСУ.

Премия «Служение» — это шанс для тысяч управленцев со всей страны быть услышанными. В прошлом году было подано рекордное количество заявок — 41 313 из 89 регионов. Участвовать могут главы муниципалитетов, депутаты, сотрудники муниципальных организаций и активисты ТОС.

Приём заявок уже открыт на официальном сайте Всероссийская муниципальная премия «Служение»: премияслужение.рф

Фото: ВАРМСУ