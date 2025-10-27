Стартовал приём заявок на премию «Служение»
22 октября дан официальный старт III Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным.
В этом году утверждены 10 номинаций. Среди них как традиционные — «Развитие территории — благополучие жителей» и «Инициатива каждого — общий успех», так и две новые: «С передовой СВО в муниципалитет» и «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета».
Премия позволяет отметить ежедневный труд всех работников местного самоуправления»,
— отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.
Это возможность показать всей стране практики, которые помогут сделать свой муниципалитет лучше, и выразить благодарность тем, кто служит своей малой родине и людям»,
- подчеркнула сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.
Муниципальная служба — это не просто работа, это настоящая миссия. Миссия служения людям, своей малой Родине, направленная на то, чтобы жизнь наших сограждан становилась лучше и комфортнее»,
- сказал Руслан Кухарук, также сопредседатель ВАРМСУ.
Премия «Служение» — это шанс для тысяч управленцев со всей страны быть услышанными. В прошлом году было подано рекордное количество заявок — 41 313 из 89 регионов. Участвовать могут главы муниципалитетов, депутаты, сотрудники муниципальных организаций и активисты ТОС.
Приём заявок уже открыт на официальном сайте Всероссийская муниципальная премия «Служение»: премияслужение.рф
Фото: ВАРМСУ