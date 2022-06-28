Стало известно, сколько денег потратила мэрия на День Петрозаводска

319-летие Петрозаводска отпраздновали с размахов 25 июня. На организацию праздничных мероприятий администрация Петрозаводска направила около шести миллионов бюджетных и внебюджетных денег, сообщает РБК.

Официально, по данным МВД по Карелии, праздник посетили порядка 60 тысяч гостей.

Помимо традиционных мероприятий и концерта приглашенных звезд, в этом году были и новинки. Например, скромные «Алые паруса над Онего», которые с размахом празднуют в Северной столице. (фото: Илья Тимин)