26 июня 2022, 18:14
МВД: День города в Петрозаводске собрал 60 тысяч участников
По информации полиции, нарушений при проведении праздника не выявлено
Около 60 тысяч жителей и гостей республики приняли участие в праздновании Дня города в Петрозаводске. Об этом сообщает полиция республики.
По информации правоохранителей, общественный порядок обеспечен в полном объеме. Нарушений при проведении массовых мероприятий не допущено.
25 июня в Петрозаводске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В течение дня горожане могли посетить множество концертов, шоу-программ, экспозиций и выставок. Завершился День города концертами групп “Пропаганда” и “Банд’Эрос” в створе проспекта Ленина, а после полуночи над Онежской набережной прогремел салют. // Фото: паблик "Республика Карелия"