Новую сцену “Творческой мастерской” хотят пристроить к ДК ОТЗ

Научно-экспертный совет по историко-культурному наследию Карелии изучил концепцию реконструкции Дома культуры ОТЗ на улице Гоголя в Петрозаводске. Как сообщает “Республика” Управление по охране объектов культурного наследия республики, после ремонта в здание переедет Театр Драмы Карелии «Творческая мастерская».

Новую сцену театра предлагают пристроить к зданию со стороны заднего фасада: это позволит сохранить исторический объем самого здания и вид на него со стороны главного фасада. Между историческим фасадом и новым сооружением появится вход в театр. Двор перекроют и превратят в атриум-фойе, то есть пространство со стеклянной крышей. На уровне первого этажа расположится кафе, но эту площадку можно будет использовать и как городское общественное пространство.

Фасад пристройки хотят выполнить из клинкерного кирпича, который “рифмуется” с неоштукатуренным кирпичным фасадом исторического двора Дома культуры. Особенностью новой сцены станет ажурный кирпичный витраж. Кладка витража вдохновлена каменной фактурой карельских шхер. // Фото: Управление по охране объектов культурного наследия РК