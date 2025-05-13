Стала известна судьба пропавшего два месяца назад жителя Карелии

Пропавший два месяца назад 50-летний житель Карелии найден живым. О его розыске сообщалось накануне.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», вскоре после того, как о поиске мужчины было объявлено в интернете, его удалось отыскать. Напомним, о судьбе нашего земляка ничего не было известно с 11 марта. Его искали в Петрозаводске и Олонце.

О том, где и при каких обстоятельствах нашли человека, волонтеры не рассказали. Также не уточняется, где мужчина находился два месяца. © «Петрозаводск говорит»