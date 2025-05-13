Найденный медальон помог восстановить имя бойца

Красноармеец Анисим Иванович Кондратов, 1914 года рождения, уроженец Архангельской области, Вельского района, деревни Кишерма, 84 года числился пропавшим без вести.

В районе поселка Деревянное поисковики отряда «Энергия» КРОФ «Эстафета поколений» обнаружили незахороненные останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии.

В ходе первого полевого выезда сезона бойцам поискового отряда удалось найти останки красноармейца, павшего при защите города Петрозаводска от финских оккупантов, медальон и именную ложку.

В записке медальона удалось прочитать фамилию и имя бойца, год и место его рождения, а также данные жены и место ее проживания. Пропал без вести в декабре 1941,

— сообщает паблик «Поисковый клуб «Энергия».

Юные поисковики смогли отыскать родственников Анисима Ивановича.

Родные пожелали захоронить солдата у себя на родине. © «Петрозаводск говорит»