13 мая 2025, 06:45
Общество

Найденный медальон помог восстановить имя бойца

Юные поисковики Карелии смогли вернуть из небытия имя красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны
солдатский медальон

Красноармеец Анисим Иванович Кондратов, 1914 года рождения, уроженец Архангельской области, Вельского района, деревни Кишерма, 84 года числился пропавшим без вести. 

В районе поселка Деревянное поисковики отряда «Энергия» КРОФ «Эстафета поколений» обнаружили незахороненные останки бойца Рабоче-крестьянской Красной армии.

 

 

В ходе первого полевого выезда сезона бойцам поискового отряда удалось найти останки красноармейца, павшего при защите города Петрозаводска от финских оккупантов, медальон и именную ложку.

В записке медальона удалось прочитать фамилию и имя бойца, год и место его рождения, а также данные жены и место ее проживания. Пропал без вести в декабре 1941,

— сообщает паблик «Поисковый клуб «Энергия».

 

 

Юные поисковики смогли отыскать родственников Анисима Ивановича.

Родные пожелали захоронить солдата у себя на родине.  © «Петрозаводск говорит»

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карельские поисковики
установили имя бойца
солдатский медальон
отряд Энергия