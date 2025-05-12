Выбор редакции: пожары в Карелии и жертвы клещей

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» объявили новых участников.

В историческом здании, где когда-то был роддом и стоматология, предлагают открыть духовно-просветительский православный центр для детей.

Пожар возник из-за утечки газа.

Аналитики предположили, через сколько лет половина жителей Карелии будет получать зарплату в 100 тысяч.

Водитель заметил лесной пожар и вызвал помощь.

Пожар на кладбище тушили в Пудоже.

130 человек пострадали из-за клещей.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»