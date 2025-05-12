12 мая 2025, 22:00
Выбор редакции: пожары в Карелии и жертвы клещей
Чем запомнился понедельник 12 мая
фото © «Петрозаводск говорит»
Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» объявили новых участников.
В историческом здании, где когда-то был роддом и стоматология, предлагают открыть духовно-просветительский православный центр для детей.
Пожар возник из-за утечки газа.
Аналитики предположили, через сколько лет половина жителей Карелии будет получать зарплату в 100 тысяч.
Водитель заметил лесной пожар и вызвал помощь.
Пожар на кладбище тушили в Пудоже.
130 человек пострадали из-за клещей.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких. © «Петрозаводск говорит»