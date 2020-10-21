Сотрудник ГИБДД Карелии стал призером Чемпионата Европы

Лейтенант полиции из Петрозаводска Михаил Евсеев успешно выступил на чемпионате Открытого кубка Европы по пауэрлифтингу, сообщает МВД Карелии

На соревнованиях в дисциплине «жим лежа классический», он занял первое место в своей весовой категории (до 75 кг) и второе призовое место в абсолютном зачете. Конкуренцию карельскому спортсмену составили около 300 участников.

Эти соревнования стали первыми для Михаила за пределами Республики Карелия. На всех турнирах в домашнем регионе в своей весовой категории он занимал первые места. Победа на состязаниях такого уровня ему досталось впервые.

Михаилу 29 лет, с 2016 года он служит в полиции, и пять лет занимается силовыми видами спорта. Михаил отметил, что совмещать спорт и службу совсем несложно, напротив, спортивная карьера позволяют ему быть более организованным и дисциплинированным офицером. Он придерживается упорядоченного режима, тренировкам посвящает личное свободное время, а заступая на службу, чувствует себя бодрым, сильным и позитивно заряженным в течение всей смены. Его заслуги в работе отмечены почетной грамотой министра внутренних дел по Республике Карелия.

Фото с сайта МВД Карелии

