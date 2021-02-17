Социальные предприниматели переходят в цифровое пространство

События, связанные с пандемией, коснулись всех сфер жизни общества, в том числе и социального предпринимательства. Это направление деятельности на стыке бизнеса и благотворительности, становится все более заметным явлением в России и в мире. На состоявшейся 10 февраля онлайн-встрече «Социальное предпринимательство и новая волна социальной ответственности» у представителей СМИ Северо-Запада была возможность пообщаться с теми, кто уже не первый год занимается данной деятельностью или активно ее поддерживает, и узнать, с какими вызовами они столкнулись за последний год и какие решения смогли найти.

Встречу организовала компания Tele2, которая с 2012 года сотрудничает с фондом «Навстречу переменам». Фонд уже 10 лет помогает социальным предпринимателям воплотить в жизнь их проекты. Так, в 2016 году карельский проект «Планик» Дарьи Березиной и Натальи Никулиной стал полуфиналистом, а уже в 2018 году выиграл грант от фонда.

В начале разговора спикеры объяснили, чем отличаются бизнес, благотворительность и социальное предпринимательство: проекты социальных предпринимателей создаются не просто для получения прибыли, но и ради социального эффекта, для решения острых социальных проблем и задач.

С началом пандемии социальным предпринимателям, как и всем остальным, пришлось оперативно перевести свои активности и проекты в цифровое пространство. Плюсом такого перехода стало более плотное сотрудничество социальных предпринимателей из других регионов с наставниками, в частности, с волонтерами и менторами компании Tele2. Все мероприятия проходили в интернете, что позволило вовлечь и проконсультировать значительно больше участников, чем в прежние годы.

Надежда Самойлова, CEO садиков для особенных детей «Светлый город» из Санкт-Петербурга подтвердила, что спасением их проекта стал переход в цифровую среду. Он позволил продолжить качественное оказание помощи детям и их родителям, сохранить рабочий коллектив и даже запустить новые проекты, например, онлайн-курс «За руку».

Юлия Арай, преподаватель ВШМ СПбГУ, назвала основные тренды, усилившиеся в период коронакризиса. Помимо новых способов коммуникации с клиентами на различных интернет-платформах, одним из важных достижений стало создание инновационных цифровых продуктов, а также увеличение роли коллаборации в реализации проектов.



Кристина Танчер, директор по развитию фонда «Навстречу переменам», поделились с журналистами первыми итогами программы «Навстречу импакт-инвестициям»:

До сих пор главным нашим инструментом была программа «Инкубатор», в которую приходили стартапы, чтобы за 3 года стать эффективным и устойчивым предприятием. Теперь мы видим, что и общество, и бизнес готовы к переходу на следующий уровень. Поэтому в 2020 мы стартовали с программой «Навстречу импакт-инвестициям». В ней социальные бизнесы встречаются с инвесторами и получают первые инвестиции для развития проектов. Отмечу, что первые результаты оптимистичные - 5 из 8 проектов, защитившихся на финальном питчинге, вышли на стадию переговоров с инвесторами.

Социальные предприниматели устояли в трудное кризисное время благодаря повышенному чувству ответственности. Они не могли себе позволить бросить своих благополучателей, и это стало главным стимулом в поиске и реализации новых решений. Более того, именно пандемия дала толчок к воплощению идей, которые накапливались долгое время и откладывались на потом в силу разных причин, послужила импульсом к развитию новых компетенций и созданию востребованных продуктов.