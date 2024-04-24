Собаки объявились в Финляндии, хозяев ищут в России

«16 апреля в районе Париккала в Финляндии появились две собаки - некастрированные кобели. Предположительно пришли они из России. Обратите внимание, может быть вам знакомы эти собаки», - сообщает паблик благотворительного фонда защиты животных «Наша Карелия» во «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что сейчас животные находятся в приюте в Финляндии. Если хозяева отзовутся, то зоозащитникам предстоит подумать, как вызволять ребят в нынешних непростых условиях... // фото сообщества БФ защиты животных "Наша Карелия" ВК