24 апреля 2024, 19:36
Собаки объявились в Финляндии, хозяев ищут в России
В соседнюю Финляндию пришли две собаки
«16 апреля в районе Париккала в Финляндии появились две собаки - некастрированные кобели. Предположительно пришли они из России. Обратите внимание, может быть вам знакомы эти собаки», - сообщает паблик благотворительного фонда защиты животных «Наша Карелия» во «ВКонтакте».
Волонтеры рассказали, что сейчас животные находятся в приюте в Финляндии. Если хозяева отзовутся, то зоозащитникам предстоит подумать, как вызволять ребят в нынешних непростых условиях... // фото сообщества БФ защиты животных "Наша Карелия" ВК