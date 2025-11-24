Снежный понедельник ожидает жителей Карелии

Сегодня, 24 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток -1,+1°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололед, отложение мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток +2,-3°С, по северным районам местами до -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-2, пасмурно, снежные зерна.

В Сегеже -1+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале 0+4, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме.