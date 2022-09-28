Слабунова не понимает, почему ею недовольны в Генпрокуратуре

Текст и фото: Антонина Кябелева

28 сентября в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск депутата Законодательного собрания РК Эмилии Слабуновой к Роскомнадзору. Выражаясь юридическим языком, Слабунова пыталась через суд признать реакцию Роскомнадзора на ее обращения как бездействие. Фактически речь шла о том, чтобы разблокировать страницу в социальной сети ВКонтакте.

История того, как Слабунова пыталась выяснить, за какие «грехи» заблокировали ее страницу в социальной сети, и что нужно сделать, чтобы снять блокировку, показалась мне не только крайне интересной, но и весьма актуальной. Судя по тому, что я услышала в зале суда, на месте Слабуновой может оказать любой пользователь сети ВКонтакте. И вопрос: «За что?» в нашей стране может остаться без ответа. Во всяком случае, депутату карельского парламента не удалось выяснить причины, по которым ее страница в «ВКонтакте» оказалась «недееспособной».

Для того чтобы понять абсурдность происходящего, попытаемся кратко изложить последовательность событий, связанных с попытками «оживить» заблокированную страницу ВКонтакте. То, что она заблокирована, Слабунова обнаружила в марте 2022 года. Если сейчас зайти на ее страницу, то выплывает надпись, что «этот материал» заблокирован по требованию Генпрокуратуры от 25 марта 2022 году. Указан и номер требования.

Сначала депутат обратилась в службу поддержки социальной сети, где ей ответили, что страницу заблокировали по требованию Генпрокуратуры, «эта блокировка не имеет срока», а снять ее может только «инициатор блокировки».

Слабунова обратилась в Генпрокуратуру. Там ей толком ничего не объяснили и отослали за разъяснениями в Роскомнадзор. В мае 2022 года пришел ответ из Роскомнадзора, в котором сообщалось, что страница была заблокирована «в связи с неоднократным размещением информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции». Так как не было никаких данных о том, какие публикации вызвали сомнения в их достоверности, Эмилия Слабунова удалила все, что, по ее мнению, могло вызвать хоть малейшее неудовольствие Роскомнадзора и прокуратуры.

Она вновь обратилась в Роскомнадзор с официальным письмом, в котором сообщила, что удалила все, что могло, как ей кажется, вызвать претензии, и попросила снять блокировку или хотя бы объяснить, какие действия она должна совершить, чтобы ее страница вновь стала доступной для пользователей. В июле из Роскомнадзора ответили, что доступ к интернет-странице ограничен «в связи с неоднократным размещением информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции». Как говорится, "Вкусно и точка!", понимай как знаешь. Что еще должен предпринять человек, которому государство отказывается объяснить, в чем он провинился? В этой ситуации обращение в суд оставалось единственным шансом хоть что-то выяснить.

Эмилия Слабунова сказала, что совершила все необходимые действия, предусмотренные законом, чтобы разблокировать страницу, но безуспешно. Судья Маргарита Картавых попыталась привлечь к судебному разбирательству представителя социальной сети, но никакого ответа не получила. Из Роскомнадзора в суд пришли скриншоты двух постов, ранее размещенных на странице у Слабуновой. Один из них, сообщила депутат, она удалила еще до повторного обращения в Роскомнадзор, а второй представляет собой сообщение о гибели жителя Беломорского района в ходе спецоперации, которое было размещено на официальной странице главы РК и на сайте информационного агентства «Республика».

Слабунова рассказала, что только выразила соболезнования семье погибшего и процитировала слова президента России.

«Что здесь является фейком или недостоверной информацией? Хотелось бы сегодня услышать»,

- сказала депутат.

Но услышать ей этого не удалось, так как Маргарита Картавых сняла данный вопрос, не позволив задать его ни представителю Роскомнадзора, ни представителю Генпрокуратуры РФ. Несмотря на то, что данные материалы были представлены Роскомнадзором специально к данному судебному заседанию.

«Содержание этих скриншотов мы не обсуждаем»,

- сказала судья.

Представитель Роскомнадзора сообщила, что ведомство не направляло уведомление об ограничении доступа к странице оператору связи: «Социальная сеть Вконтакте не является оператором связи. Это владелец сайта или провайдер хостинга. И он самостоятельно принял решение, ограничив доступ к вашей интернет-странице… Мы не получали уведомления от владельца сайта. Мы не направляли оператору связи требований по ограничению доступа к данному сайту. На нас возлагается обязанность направления уведомления оператору связи».

В общем, «наша хата с краю». Представитель Роскомнадзора дала понять, что ведомство не имеет к блокировке никакого отношения, а значит, и снять ее не может. Слабунова удивилась: ведь решать проблемы разблокировки страницы Генпрокуратура ее направила именно в Роскомнадзор. Получается замкнутый круг: администрация социальной сети «кивает» на Генпрокуратуру, Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор, а тот отправляет гражданина разбираться с администрацией соцсети. Очевидно, что по этому кругу можно двигаться бесконечно долго, а главное без результата.

Представитель Генпрокуратуры сказал, что поддерживает представителя Роскомнадзора: «Их действия являются законными и обоснованными». У него пытались выяснить, где можно получить информацию, какие конкретно посты вызвали претензии? «Я полагаю, что нужно в рамках федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации обратиться в Генеральную прокуратуру с конкретным вопросом», - сказал представитель прокуратуры. Чем не устроил конкретный вопрос в прокуратуру, заданный в марте 2022 года, когда Слабунова просила указать, что стало основанием для блокировки ее страницы? Представитель прокуратуры выразил желание общаться «в пределах искового заявления».

«Если вы обратитесь в прокуратуру с конкретным вопросом, вам дадут конкретный ответ на этот вопрос. Я так поняла. Правильно?»

- поддержала Картавых представителя прокуратуры. И получила от него утвердительный ответ, что она все правильно поняла.

Но лично мне не удалось догадаться, как нужно исхитриться, чтобы прокуратура объяснила, какие посты вызвали у нее претензии. Видимо, для этого нужно иметь особо острый и незамутненный ум.

Решение было предсказуемым. Судья Маргарита Картавых отказала в удовлетворении иска.

Эмилия Слабунова сказала, что так и не поняла, за что заблокировали ее страницу.

Откровенно говоря, данное судебное разбирательство произвело на меня сильное впечатление. Лично для себя я сделала следующие выводы: в любой момент могут заблокировать интернет-страницу любого гражданина, вы можете никогда так и не узнать, за какие ваши прегрешения вас наказали, обращение в суд может оказаться бессмысленным, так как вы все-равно ничего не узнаете и не поймете. И мне искренне хочется ошибиться в своих выводах. Потому что если они верны, то ехать дальше некуда…